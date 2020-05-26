Посол США в РФ о секретном суде над Виланом: Издевательство над правосудием

Новости мира:Посол США прокомментировал секретный суд над американцем Виланом в РФ.

Посол США в России Джон Салливан назвал "издевательством над правосудием секретный суд" по делу американского гражданина Пола Вилана, обвиняемого Москвой в шпионаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Заявление появилось после того, как 25 мая стало известно, что российская прокуратура просит для Вилана 18 лет колонии строгого режима.

"В процедуре, которая скрывается за закрытыми дверями, нет законности. Она — непрозрачная, нечестная и необъективная", — заявил Салливан в комментарии, распространенном в твиттере пресс-секретаря посольства Ребеккой Росс.

Ожидается, что приговор Вилану объявят 15 июня.

Напомним, по сообщению ФСБ России 28 декабря 2018 года в Москве был задержан гражданин США Пол Вилан. 22 января Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Вилана и оставил его под стражей.

Вилан отрицает обвинения и говорит, что дело сфабриковано. Семья американца сообщила, что на момент задержания он был в Москве на свадьбе. Американские чиновники призвали Москву освободить Вилана и раскритиковали российские власти за "позорное обращение" с ним.