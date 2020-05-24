Как в 90-е: дорожные разборки в Москве закончились перестрелкой (Видео)

В Москве произошла перестрелка у жилого комплекса.

В Москве на территории жилого комплекса "Ясный" произошла перестрелка, несколько человек бегали друг за другом с оружием и стреляли на поражение.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, сначала все выглядело как дорожный конфликт – "Инфинити" не пропустила в узком месте двора "Тойоту", потом разборка продолжилась уже на стоянке.

Неизвестные открыли стрельбу из автоматов на юге Москвы На парковке возле жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе.

Данных о жертвах пока нет. В связи с перестрелкой в городе введен план "Перехват". pic.twitter.com/41JhqldjT3 — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) May 24, 2020

Для задержания всех участников перестрелки в Москве введен план "Перехват". Стрелки разбежались, на месте работают сотрудники полиции – уже найдены стреляные гильзы от нескольких видов оружия. Предварительно – от травматического пистолета и автомата.

Перестрелка на юге Москвы в жилом комплексе «Ясный». Трое мужчин стреляют из автоматов по убегающим людям https://t.co/QUDTZ5ULxd Видео: телеграм-канал Life Shot pic.twitter.com/WHh4qTV9qG — Медиазона (@mediazzzona) May 24, 2020

По информации Telegram-канала Baza, в перестрелке участвовали пять человек. Один из них, по словам источников, уже задержан полицией. Еще четверо скрываются на "Форде".

В Москве – бой, словно из фильма. Несколько молодых людей повздорили недалеко от жилого комплекса «Ясный», дело закончилось стрельбой, причём, очень эффектной. pic.twitter.com/f4Ko682wI5 — baza (@bazabazon) May 24, 2020

общей сложности, по следам перестрелки полиция разыскивает пять автомобилей: "БМВ", два "Мерседеса", "Тойоту" и "Форд".

В одном из "Мерседесов" находится раненый мужчина, – свидетели видели, как окровавленного человека погрузили в машину.