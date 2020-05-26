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Дональд Трамп поставил под сомнение будущее Гонконга как финансового центра

Дональд Трамп поставил под сомнение будущее Гонконга как финансового центра
22:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости мира:Трамп сомневается, что Гонконг сможет сохранить свой статус международного финансового центра.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что Гонконг сможет сохранить свой статус международного финансового центра в том случае, если его автономный статус будет подорван действиями Пекина, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Он (Трамп - ИФ) сказал мне, что недоволен действиями Китая, и что также трудно себе представить то, как Гонконг останется финансовым центром, если Китай возьмет его под свой контроль", - сказала пресс-секретарь на брифинге в ответ на вопрос журналиста.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон осуждает намерение Пекина принять этот новый закон, считая инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.

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США, Америка, Гонконг.
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