Саммит G7: Вашингтон готов принять лидеров "группы семи"

Новости мира:Вашингтон готов принять саммит G7, его участники в целом согласны с такой идеей.

В Вашингтоне готовы принять лидеров "группы семи", сообщила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани.

"Это может произойти, скорее всего, к концу июня, - сказала она. - Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же, как мы защищаем людей в Белом доме", - сказала она, имея в виду обеспечение защиты в условиях пандемии COVID-19.

Макэнани отметила, что в целом лидеры "группы семи" согласны с идеей проведения встречи в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

По его словам, вероятно, саммит пройдет "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.