Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки

Новости Украины:Семь экс-послов США в Украине разочарованы влиянием Киева на американские выборы

Американские дипломаты разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику США перед президентскими выборами в 2020 году. Соответствующее заявление семи бывших послов США в Украине обнародовало Atlantic Counsil, передает УНН.

"За последние три десятилетия США и Украины составили широкие и прочные отношения, соответствующие интересам обеих стран, стран, которые разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека. Успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, способствует заинтересованности США в более стабильной и безопасной Европе", — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что двусторонние отношения стран пользуются широкой двухпалатной поддержкой в США, в том числе в Конгрессе, и со стороны как республиканского, так и демократов.

Послы отметили, что годами работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, установленного в 1996 году.

"Таким образом, мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсическому нарративу, для которого нет оснований в реальности американско-украинских отношений, направленного на ослабление отношений между США и Украиной и посеять раскол в наших двух странах. Это не отвечает интересам страны. Мы решительно осуждаем эти усилия, чтобы разделить наши две страны и призываем чиновников в обоих случаях избегать шагов, которые только сорвут двусторонние отношения и отстранять наши страны друг от друга", — заявили бывшие послы.

Заявление подписали 1-й посол США в Украине Роман Попадюк, 3-й Посол США в Украине Стивен Пайфер, 4-й посол США в Украине Карлос Паскаль, 5-й посол США в Украине Джон Хербст, 6-й посол США в Украине Уильям Тейлор, 7-й посол США в Украине Джон Теффт, и 9-й посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, ранее сегодня издание The Washington Post опубликовало статью о том, что действия Президента Украины Владимира Зеленского относительно вероятных записей разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Порошенко могут поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.