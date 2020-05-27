Twitter впервые отметил пост Трампа как фейк: президент США обрушился с критикой на компанию

Новости мира:Twitter обозначил пост Трампа как фейк.

Впервые в истории соцсеть Twitter обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Об этом свидетельствует пост Трампа в Twitter

Twitter маркировал посты главы Белого дома, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте.

"Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования, и были замечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней", - прокомментировали это решение в компании.

Впоследствии Трамп обвинил компанию во вмешательстве в выборы президента США.

"Они заявляют, что мое сообщение о ненадежности голосования по почте является неверным. Данные проверки основаны на сообщениях Fake News CNN и Amazon Washington Post ", - написал он.

Президент США также добавил, что "Twitter полностью душит свободу слова и я, как президент, не позволю чтобы это произошло!".