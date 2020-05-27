Трамп о готовящемся саммите G7: Яркий пример повторного открытия экономики

Новости мира:Трамп считает, что саммит G7 станет примером открытия экономики.

Президент Дональд Трамп считает, что проведение саммита лидеров стран "Большой семерки" в США в конце июня станет "ярким примером повторного открытия экономики". Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макеннани во время пресбрифинга в Белом доме, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Макенани, все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Белом доме, будут надежно защищены.

"Мы хотим, чтобы это произошло, мы думаем, что это случится, и пока все иностранные лидеры очень поддерживают эту идею", — добавила Макенани.

Трамп, который в этом году возглавляет G7, ранее заявил, что саммит пройдет традиционном формате — при непосредственном участии всех глав государств, входящих в "Большую семерку". Это, по его мнению, будет символизировать стремление США и других стран вернуться к нормальной жизни, которое, по словам президента, должно произойти быстро, несмотря на опасения экспертов в области общественного здравоохранения.

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, переведя его в формат видеоконференции. Это произошло в разгар пандемии, когда были отменены многие авиарейсы и закрылись границы многих государств. Апрельские и майские совещания "Большой семерки" также прошли в формате телеконференций.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.