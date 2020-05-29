В США количество безработных достигло 40 миллионов

Новости мира:Число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции, превысила 40 млн.

Количество американцев, которые подали заявки на пособие по безработице в стране за последнюю неделю, выросло до 40 миллионов человек. Об этом сообщило в четверг издание USA Today со ссылкой на Министерство труда Соединенных Штатов.

"Около 2,1 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице в течение недели, что прошла. Таким образом, всего за 10 недель на помощью обратились 40,7 миллионов безработных", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что количество этих заявок в течение последних недель последовательно уменьшается. И по оценкам минтруда, эта тенденция сохранится.

Со всем тем, масштабы безработицы в США, которые достигли показателя 14,7%, остаются огромными и считаются самыми высокими со времен Великой депрессии.

Напомним: США остаются наиболее пораженной коронавирусом страной по количеству инфицированных и умерших людей. При этом, карантинные меры и ограничения для бизнес-деятельности сохраняются на большей части Соединенных Штатов.