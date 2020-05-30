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Медики США призывают Трампа изменить свое решение по ВОЗ

Медики США призывают Трампа изменить свое решение по ВОЗ
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Врачи утверждают, что при таких условиях, США будет сложнее преодолеть пандемию коронавируса.

Американские союзы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов общей практики, в пятницу опротестовали решение президента Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения. Об этом информирует CNN.

"Союзы врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов опротестовали решение президента Дональда Трампа прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, заявив, что это усложнит борьбу с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Американская академия педиатрии утверждает, что это решение несет серьезные риски для детей всего мира во время беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения.

"Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важной кампании по вакцинации", - говорится в заявлении академии.

Педиатры призвали Трампа пересмотреть свою позицию и продолжить работу с ВОЗ в борьбе с COVID-19 и укреплении охраны здоровья детей во всем мире.

Президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис заявил, что решение Трампа относительно ВОЗ "не имеет никакого логического оправдания".

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

"Этот нелепый поступок будет иметь очень вредоносные последствия сейчас и далеко после завершения этого опасного момента, особенно в связи с тем, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией", - сказал Гаррис.

Американская медицинская ассоциация призывает президента Трампа отменить свое решение и не отказываться от лидерской позиции страны в глобальной борьбе против пандемии COVID-19.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома и ранее высказывал недоверие ВОЗ и обвинял ее в неправильном информировании относительно распространения коронавируса, а также в подыгрывании власти Китая, который пытался якобы скрыть правдивую информацию с самого начала.

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Вашингтон, ВОЗ, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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