Медики США призывают Трампа изменить свое решение по ВОЗ

Новости мира:Врачи утверждают, что при таких условиях, США будет сложнее преодолеть пандемию коронавируса.

Американские союзы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов общей практики, в пятницу опротестовали решение президента Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения. Об этом информирует CNN.

"Союзы врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов опротестовали решение президента Дональда Трампа прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, заявив, что это усложнит борьбу с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Американская академия педиатрии утверждает, что это решение несет серьезные риски для детей всего мира во время беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения.

"Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важной кампании по вакцинации", - говорится в заявлении академии.

Педиатры призвали Трампа пересмотреть свою позицию и продолжить работу с ВОЗ в борьбе с COVID-19 и укреплении охраны здоровья детей во всем мире.

Президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис заявил, что решение Трампа относительно ВОЗ "не имеет никакого логического оправдания".

"Этот нелепый поступок будет иметь очень вредоносные последствия сейчас и далеко после завершения этого опасного момента, особенно в связи с тем, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией", - сказал Гаррис.

Американская медицинская ассоциация призывает президента Трампа отменить свое решение и не отказываться от лидерской позиции страны в глобальной борьбе против пандемии COVID-19.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома и ранее высказывал недоверие ВОЗ и обвинял ее в неправильном информировании относительно распространения коронавируса, а также в подыгрывании власти Китая, который пытался якобы скрыть правдивую информацию с самого начала.