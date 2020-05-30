Трамп запретил исследователям и аспирантам из Китая въезжать в США

Новости мира:Трамп запретил въезд в США исследователям из Китая.

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну исследователей и аспирантов из Китая. По мнению Трампа, это должно защитить американскую интеллектуальную собственность и технологии.

Об этом говорится в опубликованном Белым домом бюллетени.

"Президент Трамп обнародовал заявление о запрете въезда для определенных категорий выпускников и исследователей из числа китайских граждан, связанных с субъектами в Китае, реализующих или способствующих воплощению в жизнь китайской военно-гражданской стратегии слияния технологий (MCF)", - говорится в сообщении.

В документе указано, что таким заявителям будут отказывать в предоставлении виз типа F или J для въезда в США.

Исключение сделают для китайских студентов, прибывающих в США на законных основаниях.

Мотивируя запрет, Трамп отметил, что Пекин может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности и технологий из США.