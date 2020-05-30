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Беспорядки в США: мэр Портленда вводит режим ЧП

Беспорядки в США: мэр Портленда вводит режим ЧП
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Портленде введен режим ЧП из-за массовых беспорядков.

Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с масштабными беспорядками, охватившими США после гибели в минувший понедельник в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6:00 утра сегодня (16:00 мск). Он возобновится с 20:00 субботы вечера (6:00 воскресенья - ред.) и до 6:00 утра воскресенья", - написал он в твиттере.

Беспорядки начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в Миннеаполисе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

По последним данным, в Хьюстоне (штат Техас) задержали 200 человек, а четыре полицейских получили легкие ранения. В Миннеаполисе по полицейским открыл огонь неизвестный - стрелка сейчас ищут.

Военная полиция США приведена в боевую готовность для наведения порядка в Миннеаполисе

Также сообщалось, что сотрудник Федеральной службы охраны США - подразделения Министерства внутренней безопасности - погиб в перестрелке в Окленде (штат Калифорния).

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Протесты, Беспорядки, ЧП, Портленд, Джордж Флойд.
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