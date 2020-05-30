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Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих

Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нью-Йорке во время протестов арестовали более 200 человек.

В Нью-Йорке во время массовых протестов, в связи с гибелью 25 мая афроамериканца в результате задержания полицейскими в штате Миннесота, арестовали более 200 человек.

"Департамент полиции Нью-Йорка совершил более 200 арестов во время протестов в связи со смертью Джорджа Флойда", - сообщил источник в полиции Нью-Йорка.

Как отмечается, более 40 транспортных средств городского отдела полиции получили определенного уровня повреждения более десятка копов получили серьезные ранения в ходе беспорядков.

Как сообщал Укринформ, волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице афроамериканец умер.

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ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Офицер полиции Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, арестован. Ему предъявили обвинения в убийстве.

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Нью-Йорк, Протесты, Джордж Флойд.
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