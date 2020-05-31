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"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)

"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Илон Маск напомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину его предложение США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Это произошло во время на пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon.

"Батут работает", - сказал Маск, после чего он и директор NASA Джеймс Брайденстайн переглянулись и рассмеялись. — "Это внутренняя шутка", - коротко объяснил Маск.

Отвечая на вопрос, получило ли NASA какие-либо сообщения от российских коллег, Брайденстайн отметил, что Рогозин отправил им поздравления: "они верят в сотрудничество, и я думаю, что оно будет оставаться крепким". После чего Маск вспомнил о батуте.

В 2014 году, когда Рогозин еще занимал пост вице-премьера России, он прокомментировал американские санкции против космической отрасли РФ на фоне аннексии Крыма, предложив США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. Как известно, с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов, астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". По последним расценкам одно место обходилось американцам примерно в 90 миллионов долларов, соответственно от потери монополии Роскосмос ежегодно будет недополучать около 400 миллионов долларов.

В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA

Как сообщалось, американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, в сотрудничестве с NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, который должен доставить двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 17:29 по киевскому времени.

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Роскосмос, Космос, Илон Маск, SpaeX.
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