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В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA

В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA
23:43 Сб, 30 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости науки:Запуск состоялся по плану - в 22:22 по киевскому времени.

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

Запуск произошел по плану - в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая. 

За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп.

После запуска первая ступень ракеты без проблем вернулась на Землю на платформу Of Course I Still Love You, а космонавты продолжили свой полет к МКС.

Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)

Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его тогда отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

 
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США, НАСА, Космос, Ракета, Космодром, SpaceX, Crew Dragon.
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