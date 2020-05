В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA

Новости науки:Запуск состоялся по плану - в 22:22 по киевскому времени.

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.

Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

Запуск произошел по плану - в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая.

За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп.

После запуска первая ступень ракеты без проблем вернулась на Землю на платформу Of Course I Still Love You, а космонавты продолжили свой полет к МКС.

Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его тогда отложили из-за неблагоприятных погодных условий.