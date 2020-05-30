Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)

Новости науки:SpaceX в сотрудничестве с NASA пытается со второй попытки запустить корабль SpaceX Crew Dragon на МКС.

Сегодня, 30 мая в 22:22 (по Киеву) компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA планирует со второй попытки запустить на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.

Первоначально запуск планировался на 27 мая, но его отменили за 17 минут до старта через сложные погодные условия.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет должен состояться на космическом корабле частной компании. Стыковка с Международной космической станцией планируется 31 мая.

Ракета Falcon 9 должна будет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA - Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые дважды летали на кораблях Space Shuttle.

Подготовка к старту уже началась и вы можете наблюдать за происходящим на мысе Канаверал в прямой трансляции на каналах NASA и SpaceX в YouTube.

Если сегодня все пройдет успешно, это будет первый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 год и первый за всю историю запуск людей в космос на частном космическом корабле.