Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая
01:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости науки:Следующая попытка запуска первого за девять лет американского пилотируемого корабля будет предпринята 30 мая.

Следующая попытка запуска американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, старт которого был отменен в среду из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал, будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву), сообщило NASA.

Стыковка с Международной космической станцией планируется 31 мая.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на МКС астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель. Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС.

В США придумали, как бороться с космическим мусором: надо просто ввести налог

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме. Ранее в среду 45-я эскадрилья Космических сил ВВС США, обслуживающая космодром, сообщила, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50% из-за дождя и кучевых облаков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, SpaceX, Crew Dragon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
03 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
04 Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
05 Разумков: ВР планирует на следующей неделе рассмотреть доработанную Программу действий правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией
Греция хочет расширить забор на границе с Турцией
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)
Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь