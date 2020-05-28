Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

Новости науки:Следующая попытка запуска первого за девять лет американского пилотируемого корабля будет предпринята 30 мая.

Следующая попытка запуска американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, старт которого был отменен в среду из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал, будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву), сообщило NASA.

Стыковка с Международной космической станцией планируется 31 мая.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на МКС астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель. Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме. Ранее в среду 45-я эскадрилья Космических сил ВВС США, обслуживающая космодром, сообщила, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50% из-за дождя и кучевых облаков.