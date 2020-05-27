В США придумали, как бороться с космическим мусором: надо просто ввести налог

Новости науки:В США решили избавиться от космического мусора с помощью налога на орбиту.

Стареющие спутники и другой космический мусор с каждым годом заполняет низкие околоземные орбиты, а запуск новых устройств увеличивает риск столкновения с ними. Ученые сумели доказать, что гораздо эффективнее взимать денежные средства с операторов, использующих орбиты, чем захватывать мусор на орбите или уничтожать его. Причем речь идет о международном соглашении, а плата должна взиматься за каждый запущенный спутник ежегодно.

Исследования, доказывающие эффективность этого метода, были опубликованы Американской академией наук.

Причем цены на каждое устройство тоже получаются космические. По словам экономиста Мэтью Берджесса, ежегодная плата будет составлять примерно $235 тыс. за каждый спутник. Если подобное соглашение будет принято, то к 2040 году вся спутниковая отрасль существенно подорожает, а обслуживание одного спутника вырастет в цене в 4 раза.

"Космос является обычным ресурсом, но компании не учитывают стоимость, которую их спутники накладывают на других операторов, когда принимают решение о запуске, — сказал Берджесс, доцент в области экологических исследований и аффилированным членом экономического факультета в Колорадском университете в Боулдере. — Нам нужна политика, которая позволяет спутниковым операторам напрямую учитывать затраты, которые их запуск налагает на других операторов".

В настоящее время около 20 000 объектов, включая спутники и космический мусор, находятся на низкой околоземной орбите. По словам исследователей, каждый оператор продолжит запускать больше спутников, пока риск столкновения не станет равным по значению орбитального спутника.

Сборы за орбитальное использование могут быть прямыми или находиться в рамках торговых разрешений. Они также могут зависеть от орбиты, поскольку спутники на разных орбитах создают различные риски столкновения. Наиболее важно то, что плата за каждый спутник будет рассчитываться с учетом затрат отрасли на вывод другого спутника на орбиту, включая прогнозируемые текущие и будущие затраты.