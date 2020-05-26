Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил программу для Украины
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
В сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Для колонизации Марса человеку придется изменить свое ДНК

Для колонизации Марса человеку придется изменить свое ДНК
22:11 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки:Эксперты предостерегают, что если люди захотят жить постоянно на соседней планете, им придется пойти на некоторые изменения в генетическом коде нашего вида.

Если человечество хоть когда-то собирается поселиться на Марсе, ему придется стать "немножко менее человечным". Пилотируемые миссии на соседнюю планету, которые NASA хочет начать в 2030-х годах, будут тяжелыми для астронавтов. Ведь им придется пережить высокую радиационную нагрузку, вредную для костей микрогравитацию и другое негативное влияние на организм на протяжении нескольких лет подряд.

"Но первопроходцы, согласно планам NASA, все равно должны будут сохранить физическую способность вернуться на Землю", - пишет ABC News. Однако, совсем другая история ждет тех, кто останется на Марсе навсегда. Эксперты предостерегают, что если люди захотят жить постоянно на соседней планете, им придется пойти на некоторые изменения в генетическом коде нашего вида.

По словам астробиолога и геомикробиолога из Lunar and Planetary Institute в Хьюстоне Кеннди Линч, генетической инженерии и другим передовым технологиям "придется вступить в игру, если люди хотят жить и процветать, заводить семьи и оставаться на Марсе".

Где и когда смотреть трансляцию запуска корабля SpaceX Crew Dragon
Где и когда смотреть трансляцию запуска корабля SpaceX Crew DragonЧитать полностью

"Это тот случай, когда технологии такого типа будут критически важными или необходимыми", - сказала она.

На этапе освоения других планет генетическая модификация, вероятно, не сможет оставаться лишь темой для научной фантастики. Например, ученые уже ввели гены тихоходов, которые славятся способностью выживать в космическом вакууме, в человеческие клетки во время лабораторных экспериментов. В результате, как объяснил генетик из Медицинской школы в Университете Корнелла в Нью-Йорке Кристофер Мэйсон, измененные клетки стали более устойчивыми к радиации. NASA и другие космические агентства уже работают над тем, чтобы защитить здоровье своих астронавтов, в частности с помощью специальных щитов на космических аппаратах. Кроме того, разрабатываются специальные медикаментозные препараты. Поэтому, по словам Мейсона, не будет большим концептуальным скачком, если предложить защитить астронавтов еще и генетическими методами при условии, что они будут безопасными.

"Возможно, мы будем этически обязаны это сделать? Думаю, если миссия долгосрочная, придется пойти на определенные меры при условии, что они безопасны. А мы этого пока не можем точно сказать", - добавил ученый.

Новая теория происхождения Марса

ABC News пишет, что генетическая инженерия может быть применена не только для того, чтобы защитить астронавтов и колонистов. Линч указывает, что последние достижения в области синтетической биологии могут открыть путь к будущему, в котором "микробы-дизайнеры" будут помогать колонистам закрепиться на Марсе.

"Это одна из вещей, которые мы можем сделать, чтобы нам было легче создать нужные условия, создать материалы для постройки жилья. Все эти вещи - это то, над чем ученые работают сейчас, над созданием таких инструментов для нашего путешествия на Марс", - добавила Линч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Марс, ДНК, ABC, ABC News, Колонизация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
03 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
04 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
05 В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь