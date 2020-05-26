Для колонизации Марса человеку придется изменить свое ДНК

Новости науки:Эксперты предостерегают, что если люди захотят жить постоянно на соседней планете, им придется пойти на некоторые изменения в генетическом коде нашего вида.

Если человечество хоть когда-то собирается поселиться на Марсе, ему придется стать "немножко менее человечным". Пилотируемые миссии на соседнюю планету, которые NASA хочет начать в 2030-х годах, будут тяжелыми для астронавтов. Ведь им придется пережить высокую радиационную нагрузку, вредную для костей микрогравитацию и другое негативное влияние на организм на протяжении нескольких лет подряд.

"Но первопроходцы, согласно планам NASA, все равно должны будут сохранить физическую способность вернуться на Землю", - пишет ABC News. Однако, совсем другая история ждет тех, кто останется на Марсе навсегда. Эксперты предостерегают, что если люди захотят жить постоянно на соседней планете, им придется пойти на некоторые изменения в генетическом коде нашего вида.

По словам астробиолога и геомикробиолога из Lunar and Planetary Institute в Хьюстоне Кеннди Линч, генетической инженерии и другим передовым технологиям "придется вступить в игру, если люди хотят жить и процветать, заводить семьи и оставаться на Марсе".

"Это тот случай, когда технологии такого типа будут критически важными или необходимыми", - сказала она.

На этапе освоения других планет генетическая модификация, вероятно, не сможет оставаться лишь темой для научной фантастики. Например, ученые уже ввели гены тихоходов, которые славятся способностью выживать в космическом вакууме, в человеческие клетки во время лабораторных экспериментов. В результате, как объяснил генетик из Медицинской школы в Университете Корнелла в Нью-Йорке Кристофер Мэйсон, измененные клетки стали более устойчивыми к радиации. NASA и другие космические агентства уже работают над тем, чтобы защитить здоровье своих астронавтов, в частности с помощью специальных щитов на космических аппаратах. Кроме того, разрабатываются специальные медикаментозные препараты. Поэтому, по словам Мейсона, не будет большим концептуальным скачком, если предложить защитить астронавтов еще и генетическими методами при условии, что они будут безопасными.

"Возможно, мы будем этически обязаны это сделать? Думаю, если миссия долгосрочная, придется пойти на определенные меры при условии, что они безопасны. А мы этого пока не можем точно сказать", - добавил ученый.

ABC News пишет, что генетическая инженерия может быть применена не только для того, чтобы защитить астронавтов и колонистов. Линч указывает, что последние достижения в области синтетической биологии могут открыть путь к будущему, в котором "микробы-дизайнеры" будут помогать колонистам закрепиться на Марсе.

"Это одна из вещей, которые мы можем сделать, чтобы нам было легче создать нужные условия, создать материалы для постройки жилья. Все эти вещи - это то, над чем ученые работают сейчас, над созданием таких инструментов для нашего путешествия на Марс", - добавила Линч.