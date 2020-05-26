Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом
Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Новая теория происхождения Марса

Новая теория происхождения Марса
12:47 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Результаты могут перечеркнуть прошлые теории об образовании Красной планеты и предоставить подробную информацию о ее составе.

Группа ученых из Токийского университета в новом исследовании описала подробности сейсмической активности Марса. 

Четвертая планета от Солнца находится от нас на расстоянии всего от 55 миллионов до 400 миллионов километров, в зависимости от положения на орбите. Но все равно Марс слишком далеко от нас, чтобы запускать на него космические корабли по любому поводу, из-за чего часть исследований Марса проводятся на Земле, а ученые имитируют марсианские условия.

Кейсуке Нишида, доцент кафедры наук о Земле и планетах Университета Токио, и его коллеги имитировали условия в самом верхнем слое ядра Красной планеты с помощью расплавленного металла: железо-серного сплава. Его температура была до 1500 градусов по Цельсию при давлении 13 гигапаскалей. Используя многопрофильный пресс, исследователи смогли измерить сейсмическую активность Марса. Нишида зафиксировал P-волны, движущиеся сквозь сплав со скоростью 4680 метров в секунду, и сфотографировал процесс, используя рентгеновские лучи двух синхротронных установок.

Способные проходить сквозь скалы со скоростью в 13 раз превышающей скорость звука в воздухе (343 м/с), Р-волны создают первый толчок. S-волны, называемые вторичными волнами, ответственны за второй толчок — их используют для определения расстояния до очага землетрясения — точки его возникновения.

"Из-за технических причин нам потребовалось более трех лет, чтобы собрать необходимые ультразвуковые данные, чему я очень рад, — сказал Нишида. — Эксперименты под высоким давлением в микромасштабах помогают исследовать большие планеты и их эволюционную".

Ученые давно подозревали, что у Марса есть ядро из железа и серы, но, учитывая, что наблюдения на месте пока невозможны, сейсмические волны позволяют нам им "путешествовать" под поверхностью планеты.

Появился снимок космического огненного кольца
Появился снимок космического огненного кольцаЧитать полностью

Спускаемый аппарат НАСА InSight, который приземлился на марсианской равнине Elysium Planitia 26 ноября 2018 года, ищет на Марсе сейсмическую активность, чтобы узнать больше о недрах планеты и о том, как сформировались скалистые планеты солнечной системы. Однако, по словам Нишиды, "Даже с сейсмическими данными [от InSight] в данных есть существенный пробел. Нам нужно было знать сейсмические свойства железо-серного сплава, из которого, как считается, состоит ядро Марса".

Используя результаты исследований Нишиды и его команды, планетологи могут считывать сейсмические данные Марса, чтобы выяснить, состоит ли ядро Красной планеты из сплава железа и серы.

"Если это не так, то мы узнаем кое-что новое о происхождении Марса, — сказал Нишида. — Например, если ядро Марса имеет в своем составе кремний и кислород, то Марс, как и Земля, пережил столкновение с космическим объектом больших размеров в период своего формирования. Итак, из чего сделан Марс и как он образовался? Я думаю, мы вот-вот это выясним".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Космос, Марс, Наука, Новая теория происхождения Марса, Происхождение Марса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики дали прогноз погоды на первый месяц лета
Синоптики дали прогноз погоды на первый месяц лета
В трех киевских монастырях сняли карантин
В трех киевских монастырях сняли карантин
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
Новая теория происхождения Марса
Новая теория происхождения Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь