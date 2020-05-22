NASA озвучило сроки второго запуска космического корабля CST-100 Starliner

Новости науки:Второй беспилотный запуск CST-100 Starliner хотят провести осенью.

Второй полет космический корабль нового поколения от Boeing должны выполнить осенью этого года.

О дополнительном испытательном запуске корабля CST-100 в преддверии первого пилотируемого стало известно в апреле.

Напомним, самый первый полет аппарат выполнил еще в декабре. Он был только частично успешным: в силу проблем технического характера корабль решили не стыковать с МКС. Впоследствии он благополучно вернулся на Землю.

В будущем CST-100 должен снабжать Международную космическую станцию наравне с новым кораблем Crew Dragon от компании SpaceX. Пока детище Илона Маска - однозначный фаворит этого "состязания": первый пилотируемый старт Crew Dragon должен состояться уже 27 мая.

Отметим, что, помимо новой версии корабля Dragon, компания SpaceX активно работает над более крупным кораблем, получившим обозначение Starship. Он должен стать самым большим пилотируемым космическим кораблем в истории.