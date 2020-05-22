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NASA озвучило сроки второго запуска космического корабля CST-100 Starliner

NASA озвучило сроки второго запуска космического корабля CST-100 Starliner
20:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Второй беспилотный запуск CST-100 Starliner хотят провести осенью.

Второй полет космический корабль нового поколения от Boeing должны выполнить осенью этого года.

О дополнительном испытательном запуске корабля CST-100 в преддверии первого пилотируемого стало известно в апреле.

Напомним, самый первый полет аппарат выполнил еще в декабре. Он был только частично успешным: в силу проблем технического характера корабль решили не стыковать с МКС. Впоследствии он благополучно вернулся на Землю.

В будущем CST-100 должен снабжать Международную космическую станцию наравне с новым кораблем Crew Dragon от компании SpaceX. Пока детище Илона Маска - однозначный фаворит этого "состязания": первый пилотируемый старт Crew Dragon должен состояться уже 27 мая.

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Отметим, что, помимо новой версии корабля Dragon, компания SpaceX активно работает над более крупным кораблем, получившим обозначение Starship. Он должен стать самым большим пилотируемым космическим кораблем в истории.

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НАСА, МКС, Дата, Запуск, CST-100 Starliner.
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