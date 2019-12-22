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CST-100 Starliner приземлился в Нью-Мексико: первые кадры (Фото, Видео)

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CST-100 Starliner приземлился в Нью-Мексико: первые кадры (Фото, Видео)
20:03 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru

Новости науки:Корабль завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.

НАСА оопубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико.

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.

Корабль решили вернуть на Землю 22 декабря.

В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации корабля и стыковочный механизм.

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В 2011 году после окончания работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США потеряли возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты. С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.

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НАСА, МКС, Космический корабль, Атлас V, CST-100 Starliner, Starliner.
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