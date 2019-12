CST-100 Starliner приземлился в Нью-Мексико: первые кадры (Фото, Видео)

НАСА оопубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико.

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.

Корабль решили вернуть на Землю 22 декабря.

