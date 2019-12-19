NASA представило концепт новой космической обсерватории

Новости науки:HabEx - это одна концепций миссий, предложенных НАСА в качестве "следующей Великой обсерватории".

Программа HabEx (The Habitable Exoplanet Observatory) разрабатывается НАСА в качестве одного из четырех проектов «большой обсерватории». Согласно программе, на орбиту второй точки Лагранжа системы Солнце-Земля должен быть запущен телескоп с диаметром главного зеркала в 4 м — в два раза больше зеркала телескопа "Хаббл".

Также в космос будет выведен 52-метровый щит, который раскроется как цветок на расстоянии в 77 тыс. км от HabEx. Его основная задача — блокировать свет от звезды-хозяина, чтобы миссия анализировала только свет самих экзопланет.

HabEx сможет получать прямые изображения около 110 близких к Солнцу экзопланетных систем. Помимо спектрометрического оборудования, HabEx будет оснащен коронографом для исследований атмосфер экзопланет в оптическом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах.

С помощью этих опытов ученые смогут найти признаки наличия водяного пара, а также молекулярного кислорода, озона, метана, CO2, CO и O4 — эти биомаркеры позволят найти возможность зарождения жизни на этих экзопланетах.

В случае, если НАСА удастся получить необходимое финансирование для проекта — около $7 млрд, то HabEx будет запущен в космос после 2030 года.