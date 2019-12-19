Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

NASA представило концепт новой космической обсерватории

NASA представило концепт новой космической обсерватории
15:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:HabEx - это одна концепций миссий, предложенных НАСА в качестве "следующей Великой обсерватории".

Программа HabEx (The Habitable Exoplanet Observatory) разрабатывается НАСА в качестве одного из четырех проектов «большой обсерватории». Согласно программе, на орбиту второй точки Лагранжа системы Солнце-Земля должен быть запущен телескоп с диаметром главного зеркала в 4 м — в два раза больше зеркала телескопа "Хаббл".

Также в космос будет выведен 52-метровый щит, который раскроется как цветок на расстоянии в 77 тыс. км от HabEx. Его основная задача — блокировать свет от звезды-хозяина, чтобы миссия анализировала только свет самих экзопланет.

HabEx сможет получать прямые изображения около 110 близких к Солнцу экзопланетных систем. Помимо спектрометрического оборудования, HabEx будет оснащен коронографом для исследований атмосфер экзопланет в оптическом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах.

С помощью этих опытов ученые смогут найти признаки наличия водяного пара, а также молекулярного кислорода, озона, метана, CO2, CO и O4 — эти биомаркеры позволят найти возможность зарождения жизни на этих экзопланетах.

Очень давно и очень много: в Млечном пути найдены следы взрыва сверхновых

В случае, если НАСА удастся получить необходимое финансирование для проекта — около $7 млрд, то HabEx будет запущен в космос после 2030 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, Наука, Обсерватория.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь