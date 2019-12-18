Скачать
Среда, 18.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Очень давно и очень много: в Млечном пути найдены следы взрыва сверхновых

Очень давно и очень много: в Млечном пути найдены следы взрыва сверхновых
22:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Телескоп VLT обнаружил следы одновременного взрыва 100 тыс. сверхновых звезд в центре Млечного пути.

Столкновения и слияния галактик происходят достаточно часто во Вселенной. По оценкам НАСА, почти 25% всех галактик уже пережили подобные коллапсы. При этом главным следствием их столкновения является мощный всплеск звездоообразования в регионе.

Примерно 1 млрд лет назад в Млечном пути произошел аналогичный процесс, который привел к взрыву 100 тыс. сверхновых в центре галактики. При этом ученые долгое время считали, что Млечный путь не переживал таких явлений, поскольку сталкивался обычно с карликовыми галактиками, которые находятся на небольшом расстоянии от него.

От столкновения появился практически весь центр галактики — около 5% всех звезд. Они появились разом примерно за 100 млн лет — это очень короткий промежуток времени по меркам звездообразования. Число новых звезд, которые появились в тот период, сравнимо с количеством светил, родившихся за 6 млрд лет.

У нее есть другая? Галактика Млечный путь может иметь вторую черную дыру

Точные последствия такого взрыва ученые пока не могут предсказать, как и причины. Также не понятно, с какой галактикой мог столкнуться Млечный путь и что послужило этому причиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, НАСА, Наука, Галактика, Млечный путь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Продукты питания, на которых нельзя экономить
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
05 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь