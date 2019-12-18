Очень давно и очень много: в Млечном пути найдены следы взрыва сверхновых

Новости науки:Телескоп VLT обнаружил следы одновременного взрыва 100 тыс. сверхновых звезд в центре Млечного пути.

Столкновения и слияния галактик происходят достаточно часто во Вселенной. По оценкам НАСА, почти 25% всех галактик уже пережили подобные коллапсы. При этом главным следствием их столкновения является мощный всплеск звездоообразования в регионе.

Примерно 1 млрд лет назад в Млечном пути произошел аналогичный процесс, который привел к взрыву 100 тыс. сверхновых в центре галактики. При этом ученые долгое время считали, что Млечный путь не переживал таких явлений, поскольку сталкивался обычно с карликовыми галактиками, которые находятся на небольшом расстоянии от него.

От столкновения появился практически весь центр галактики — около 5% всех звезд. Они появились разом примерно за 100 млн лет — это очень короткий промежуток времени по меркам звездообразования. Число новых звезд, которые появились в тот период, сравнимо с количеством светил, родившихся за 6 млрд лет.

Точные последствия такого взрыва ученые пока не могут предсказать, как и причины. Также не понятно, с какой галактикой мог столкнуться Млечный путь и что послужило этому причиной.