Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июнь 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года: все Знаки Зодиака

Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе

Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США разрабатывают "величайшие вооружения" в истории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре у страны появятся "величайшие вооружения" в истории.

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", - сказал он.

Как отмечает издание, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.

"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)

Как сообщалось, в середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты активно разрабатывают супер-ракету, которая станет самой быстрой в мире. Она, по словам американского лидера, будет достигать в 17 раз большей скорости, чем существующие ракеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марс, Дональд Трамп, Гиперзвуковое оружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети
В Саудовской Аравии и Иерусалиме открыли мечети
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь