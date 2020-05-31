Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе

Новости мира:США разрабатывают "величайшие вооружения" в истории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре у страны появятся "величайшие вооружения" в истории.

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", - сказал он.

Как отмечает издание, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.

Как сообщалось, в середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты активно разрабатывают супер-ракету, которая станет самой быстрой в мире. Она, по словам американского лидера, будет достигать в 17 раз большей скорости, чем существующие ракеты.