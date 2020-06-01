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Наезд грузовика на протестующих в США: обвиняют мужчину с украинской фамилией

Наезд грузовика на протестующих в США: обвиняют мужчину с украинской фамилией
17:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Водитель грузовика с цистерной, который въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе в воскресенье, идентифицирован как 35-летний мужчина с украинской фамилией - Богдан Вечирко.

Об этом сообщает в понедельник американское издание Insider.

"Водитель тягача с полуприцепом, проехавшего через толпу демонстрантов, протестовавших в воскресенье в Миннеаполисе в связи с гибелью Джорджа Флойда, был идентифицирован. Это 35-летний Богдан Вечирко, который сейчас находится в тюрьме округа Геннепин по подозрению в нападении", - отмечает издание.

Инцидент произошел около 18 часов по местному времени в воскресенье. Вечирко на скорости въехал на автомобиле с цистерной на участок автострады I-35W, где собрались митингующие. При этом он громко сигналил людям на дороге, сообщили свидетели.

Протестующие сразу окружили грузовик, заставили его остановиться и вытащили водителя.

На фото арестованного водителя видна кровь на лице и груди, однако не сообщается о том, где и как он получил ранения. В полиции утверждают, что повреждения не угрожают жизни подозреваемого.

По словам комиссара Департамента общественной безопасности штата Джона Харрингтона, протестующие устраивали баррикады на дороге, на пути к которым грузовик не встретил никаких барьеров. Впрочем позже, уполномоченный Департамента по вопросам исполнения наказаний Пол Шнелл заявил, что водитель, очевидно, мог объехать это место.

По словам очевидцев, водитель объезжал протестующих, когда те устанавливали баррикады. Они считают, что Вечирко не имел целью нанести никакого вреда митингующим.

Транспортная компания Ken Advantage заявила в воскресенье, что Вечирко является независимым подрядчиком. В компании пообещали тесно сотрудничать со следственными органами, чтобы выяснить обстоятельства.

В столице США ввели комендантский час

Как сообщалось ранее, с прошлой недели в США продолжаются массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после его жесткого задержания полицией в Миннеаполисе, США.

Фото: Getty Images

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США, Миннеаполис, Джордж Флойд, Богдан Вечирко, Ken Advantage.
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