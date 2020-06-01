СМИ: Более 4 тысяч человек арестовали в США в связи с протестами

Новости мира:В США в течение нескольких дней протестов, которые начались после смерти во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали 4,4 тысячи человек.

Об этом сообщает AP.

"По меньшей мере 4 400 человек были арестованы в течение нескольких дней протестов, согласно подсчетам The Associated Press", - говорится в сообщении.

Как отмечается, людей арестовывали за мародерство, блокирование автодорог и несоблюдение комендантского часа.

Больше всего арестованных в Лос-Анджелесе (931), Нью-Йорке (790) и Хьюстоне (511).

Как сообщалось ранее, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с проявлениями мародерства, начались после смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.