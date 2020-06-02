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Протесты в США: посольство Украины призывает сограждан избегать демонстраций

Протесты в США: посольство Украины призывает сограждан избегать демонстраций
04:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дипломаты призвали граждан Украины находящихся в США избегать массового скопления людей и не участвовать в демонстрация.

Украинское посольство в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях, в случае чрезвычайных ситуаций обращаться в дипломатические представительства.

"В связи с акциями протеста в отдельных городах США, Посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правил пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на вторник.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в консульский отдел Посольства Украины в США, если находитесь в штате Алабама, Аляска, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида. Контакты: Горячая линия +1 (202) 322 2616, e-mail: [email protected]", – сказано в сообщении.

В Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке, если находитесь в штате Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Роуд Айленд. Контакты: Горячая линия + 1 917 325 1444, e-mail: [email protected]

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В Генеральное консульство Украины в Чикаго, если находитесь в штате Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Миннесота, Мичиган, Небраска, Южная Дакота и Северная Дакота. Контакты: Горячая линия +1 312 536 9418, e-mail: [email protected]

В Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско, если находитесь в штате Айдахо, Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта. Контакты: Горячая линия +1 415 690 0460, e-mail: [email protected]

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МИД, Протесты, Джордж Флойд.
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