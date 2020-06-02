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Протесты в США: Трамп готов задействовать военных

Протесты в США: Трамп готов задействовать военных
04:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп просит губернаторов активнее использовать Национальную гвардию для пресечения беспорядков.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал он в ходе обращения к нации.

"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных", - предупредил президент США.

Он отметил, что решением проблемы будут заниматься и военные, и гражданские. "Я мобилизую все федеральные ресурсы: как гражданские, так и военные", - сказал Трамп.

СМИ: Более 4 тысяч человек арестовали в США в связи с протестами

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

Национальная гвардия США - отдельный вид вооружённых сил, состоящий из формирований резерва. Гвардия имеет двойное подчинение - штатам и федеральным властям. Бойцы Национальной гвардии, как правило, не так давно окончили службу в ВС США. Поэтому считается, что они довольно боеспособны.

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Протесты, Дональд Трамп, Джордж Флойд.
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