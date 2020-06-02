Эпидемия COVID-19: В Нью-Йорке продлили комендантский час к концу недели

Новости мира:В Нью-Йорке продлили до воскресенья включительно комендантский час.

Власти Нью-Йорка продлили до воскресенья включительно комендантский час, введенный из-за уличных беспорядков, начавшихся в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает The Street.

"Мэр Нью-Йорка Де Блазио заявил во вторник, что город продлевает до конца недели действие комендантского часа, введенного с целью подавления беспорядков, повлекших массовое мародерство и вандализм", - говорится в сообщении.

Власти штата и города сначала ввели комендантский час с 23:00 понедельника до 17:00 вторника. Но сегодня де Блазио заявил, что действие комендантского часа будет продлено до конца недели с 20:00 до 5:00, ибо беспорядки в городе продолжаются.

Мэр отметил, что сделает все необходимое для "сохранения мира в городе".

Как сообщалось, уже неделю в США продолжаются массовые протесты, сопровождающиеся погромами. Комендантский час ввели минимум в 40 американских городах. Власти задействовали Национальную гвардию для подавления протестного движения.

Уличные беспорядки начались после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке рассчитаться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд говорил, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь. Позже он скончался в больнице.