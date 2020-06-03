СМИ: разгон демонстрации под Белым домом инициировал генпрокурор США

Новости мира:Разогнать мирную акцию под Белым домом приказал генпрокурор Барр.

Разгон полицией мирной демонстрации возле Белого дома с использованием дубинок и слезоточивого газа был инициирован генпрокурором Барром, чтобы президент Трамп мог сделать эффектное фото.

Новые подробности вчерашнего инцидента раскрывает CNN.

"План (разгона демонстрантов – ред.) был разработан значительно раньше в понедельник. Он позволил бы еще в 16 часов очистить место, чтобы президент мог подойти к соседней епископальной церкви Святого Иоанна для фотосъемки", - отмечает телеканал со ссылкой на источник в администрации.

Однако, когда Барр приехал к Лафайет-сквер вблизи Белого дома, он увидел, что митингующие до сих пор окружают резиденцию главы государства.

"Тогда Барр приказал полиции очистить территорию", - рассказал чиновник администрации.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне продолжаются акции протеста против полицейского произвола. Они вспыхнули по всей стране после гибели во время задержания полицией в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

В понедельник Дональд Трамп выступил с речью, пригрозив привлечь войска для усмирения беспорядков и мародерства, возникших на фоне акций протеста. Сразу после этой речи президент США решил сделать фото с библией у епископальной церкви святого Иоанна, которая пострадала от пожара во время демонстраций.