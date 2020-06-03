Протесты в США: демонстранты избили украинскую журналистку

Новости Украины:Украинскую журналистку избили на протестах в США.

На журналистку "Голоса Америки" Кристину Шевченко напали во время освещения протестов в США.

Об этом Шевченко написала в Facebook

"Итак, снимала я различные протесты в Украине, но "получила по башке" на американском. В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала, подпрыгивая, идти к машине, нашла одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было", - написала она.

В больнице женщине сообщили, что у нее перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы.

По ее словам, нападающим был афроамериканец, который прокричал "давай заберем у нее камеру". Шевченко смогла заснять злоумышленника.

Журналистка рассказала, что кроме нее в больнице были другие люди с протестов, травмированы кирпичом или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать.