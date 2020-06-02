"Комендантский час должен строго выполняться": Трамп вводит войска в Вашингтон

Новости мира:Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для усмирения протестов.

Президент США распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.

Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома.

"После того, что произошло в городе (Вашингтоне – ред.) прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества", - заявил президент США.

Он напомнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен "строго выполняться".

"Те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности, на всех законных основаниях. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения", - заявил глава Белого дома.

Президент заверил, что является союзником всех мирных протестующих. Впрочем, по его словам, нынешними протестами воспользовались "анархисты, жестокие толпы, поджигатели, мародеры, преступники и бунтовщики".

"Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови, преступления и покушения на гуманность", - подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.