"Прямая атака на свободу слова": на Трампа подали в суд

Новости мира:На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей.

Некоммерческая организация "Центр демократии и технологий" (CDT) подала в суд в связи со специальным указом президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей. Об этом говорится в пресс-релизе CDT, опубликованном во вторник, 2 июня, передает УНН со ссылкой на DW.

"Действия президента — это прямая атака на свободу слова, гарантированную первой поправкой (к Конституции США — ред)", — говорится в сообщении.

"Президент дал понять, что его цель — использование угрозы возмездия и будущего регулирования для того, чтобы заставить платформы изменить их модерацию контента, из-за чего опасность дезинформации и давления на избирателей будет беспрепятственно расти в год выборов", — говорится в заявлении организации.

В числе тех, кто спонсирует CDT — крупнейшие мировые интернет-концерны и технологические компании: Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter и другие.

26 мая между Дональдом Трампом и сетью микроблогов Twitter возник конфликт, так как два твита президента были обозначены как "вводящие в заблуждение" и подвергнуты процедуре проверки фактов. 28 мая Трамп подписал указ о пересмотре ответственности соцсетей за опубликованный пользователями контент и возможности его модерации.