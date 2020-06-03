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Протесты в США: губернатор Миннесоты обещает "разрушить поколения системного расизма"

Протесты в США: губернатор Миннесоты обещает "разрушить поколения системного расизма"
05:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Миннесоте проверят деятельность полицейских за последние 10 лет.

Губернатор американского штата Миннесота заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние 10 лет после протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего охранника Джорджа Флойда.

Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

2 июня управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты.

В связи с этим будет проведена проверка политики, процедуры и практики полицейских штата для того, чтобы определить, имела ли место системная дискриминация.

"Моя администрация будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разрушения поколений системного расизма в Миннесоте", — заверил губернатор. По его словам, в штате предпринимаются многочисленные шаги по восстановлению доверия с общинами, которых "слишком долго не замечали и не слышали".

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В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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Протесты, Миннесота, Джордж Флойд.
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