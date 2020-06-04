"Северный поток 2": в Конгрессе рассмотрят законопроект о расширении санкций

Новости мира:Конгресс США хочет расширить санкции против Nord Stream 2.

Новые санкции США против российского проекту газопровода "Северный поток - 2" будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект закона

Издание отмечает, что двухпартийная группа сенаторов планирует внести в Конгресс проект закона о расширении американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченные в строительстве.

Кроме того, документ предусматривает наказание тех компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудование или закрепления" судов.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.