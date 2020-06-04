Протесты в США: полицейскому, убившему Джорджа Флойда, грозит 40 лет тюрьмы

Новости мира:Убивший Джорджа Флойда полисмен может "сесть" на 40 лет.

Бывшему полицейскому из США Дереку Чавену, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда придушил его коленом, ужесточили обвинение.

В среду, 3 июня, мужчину обвинили в убийстве второй степени (по законам штата Миннесота ему грозит до 40 лет), передает CNN.

Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Чавен почти девять минут прижимал американца к асфальту, хотя тот говорил, что не может дышать.

Троих коллег Чавена, которых уволили после смерти задержанного, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они находились на месте преступления, но не остановили Чавена. Власти пообещали арестовать их в течение суток.

Журналисты отметили, что официальное обвинение появилось лишь спустя восемь дней поле убийства Флойда.

В новом обвинении Чавена в убийстве второй степени говорится, что он лишил Флойда жизни "без намерения повлиять на смерть какого-либо человека, совершая или пытаясь совершить уголовное преступление".

Что касается напарников полицейского, то двое из них помогали удерживать Флойда, еще один наблюдал за этим.

Как сообщалось ранее, 3 июня в США продолжились протесты и беспорядки, начавшиеся из-за смерти Джорджа Флойда. Протестные акции вспыхнули и в других странах, всего погибло по меньшей мере 13 человек.

Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.