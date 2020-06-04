Протесты в Гонконге: Британия готова принимать переселенцев

Новости мира:Британия готова принять до 3 миллионов жителей Гонконга.

Объединенное Королевство выразило готовность предоставить гражданство части жителей Гонконга, где продолжаются протесты, если в КНР вступит в силу контраверсионный закон о национальной безопасности Гонконга.

Об этом в своей статье в Times заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Если потребуется, британское правительство прибегнет к такому шагу и сделает это по доброй воле. Многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни оказался под угрозой несмотря на то, что Пекин обещал его сохранить. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованы, Британия не сможет просто отойти в сторону. Мы выполним свой долг и предложим альтернативу", - написал Джонсон.

Глава британского правительства пообещал значительно упростить правила выдачи визы для жителей Гонконга, выдать им разрешения на работу и продлить возможный срок пребывания в стране до года. Сейчас разрешение выдают только на 6 месяцев.

Он пообещал возможность гражданства для всех жителей города, имеющих право на заморский паспорт королевства. Этот документ есть сейчас примерно у 350 тысяч гонконгцев, и еще 2,6 миллиона могут его получить как бывшие жители британской колонии. Сейчас такой паспорт не дает права на работу в Великобритании или гражданство, но премьер-министр заявил, что королевство готово прибегнуть к большим изменениям в визовой системе и отменить эти ограничения.

Следует отметить, что такая идея британского премьера Китай возмутила и МИД пообещали принять меры в ответ.

Как сообщалось, 28 мая Китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он уменьшает самостоятельность региона, ограничивает права и демократические свободы его жителей.

Закон вызвал новую волну протестов. США пообещали наложить на Китай санкции и лишить Гонконг статуса делового партнера с привилегиями — из-за потери автономии.

Великобритания, США, Австралия и Канада обвинили Пекин в попытке разрушить закреплен законом в Гонконге принцип "одно государство – две системы".