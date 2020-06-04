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Протесты в США: у погибшего Флойда диагностировали COVID-19

Протесты в США: у погибшего Флойда диагностировали COVID-19
10:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Погибший в США Флойд был заражен коронавирусом.

Афроамериканец Джордж Флойд, погибший после задержания в Миннеаполисе, был болен новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полный отчет о вскрытии от судмедэкспертов штата Миннесота.

«У Флойда диагностировали COVID-19 в апреле. В отчете судмедэкспертов подчеркивается, что вирус не был фактором, способствовавшим смерти мужчины», - говорится в сообщении.

В отчете также констатировали, что Флойд «получил первоочередную медицинскую помощь на месте, а затем и в Медицинском центре округа Хеннепин, однако, реанимировать его не удалось».

В результатах вскрытия также отмечается, что у него якобы была ишемическая и гипертоническая болезнь сердца, интоксикация опиоидным анальгетиком фентанилом, а еще он употреблял накануне метамфетамин. В то же время патологоанат Майкл Баден, проводивший независимую аутопсию по заказу родственников умершего, во время судебного заседания заявил, что у Флойда «не было проблем со здоровьем, которые могли бы способствовать его смерти».

Как сообщалось, 46-летний афроамериканец погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке рассчитаться в магазине купюрой, которую продавцы посчитали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Позже мужчина скончался в больнице. Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты с погромами и актами вандализма, которые продолжаются до сих пор.

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Все по теме:

США, Карантин, Пандемия, Covid-19, Джордж Флойд.
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