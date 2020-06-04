В Вашингтоне с четверга отменяют комендантский час

Новости мира:Комендантский час был введен в связи с массовыми беспорядками и погромами в США, передает CNN со ссылкой на заявление мэра столицы Мюриэл Баузер.

Комендантский час был введен в понедельник 1 июня в связи с происходившими в американской столице беспорядками.

По словам главы управления полиции округа Колумбия Питера Ньюшама, где находится Вашингтон, в среду не было произведено ни одного ареста.

По его оценкам, порядка 5 тыс. человек вышли на демонстрации в среду. Собрания прошли мирно в разных частях города.

При этом, по его словам, самая большая акция ожидается в ближайшую субботу.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.