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Трамп будет сражаться с Байденом за президентское кресло в США

Трамп будет сражаться с Байденом за президентское кресло в США
09:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Джо Байдена официально выдвинули в кандидаты в президенты от демократов.

Демократическую партию США на президентских выборах будет представлять бывший вице-премьер Штатов Джо Байден.

Об этом сообщает AP.

"Для меня было честью соревноваться с одними из самых талантливых команд кандидатов, которые когда-либо выдвигала Демократическая партия. И я с гордостью могу заявить, что мы собираемся на эти выборы объединенной партией", – сказал Байден после своей победы на партийных праймериз.

О победе Байдена сообщили с задержкой, поскольку некоторым штатам из-за большоего количества бюллетеней пришлось потратить дополнительные дни на подсчет голосов.

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По предварительным подсчетам, Байден получил в 1995 голосов с 1991 необходимого. Другой кандидат от партии Берни Сандерс получил 1042 голоса, ранее он уже ответил, что отказывается от участия. Таким образом, Байден является единственным кандидатом от демократов.

Джо Байден на 10% опережает кандидата от республиканцев, президента Дональда Трампа, согласно последним опросам общественного мнения.

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США, Джо Байден, Выборы в США, Президентские выборы 2020.
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