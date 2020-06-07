Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
В столице девочку засыпало кучей песка (Фото и видео)
В столице девочку засыпало кучей песка (Фото и видео)
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)
Эль Фаннинг и Николас Холт снялись в весенней фотосессии

Трамп инициировал масштабный вывод американских военных из Германии

Трамп инициировал масштабный вывод американских военных из Германии
00:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Американские военнослужащие из Германии будут передислоцированы в союзные страны.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих США.

Сейчас в Германии расквартированы 34,5 тысячи американских военных, пишет Голос Америки.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никоим образом не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плану Трампа провести встречу G7 в этом месяце.

Еще один высокопоставленный представитель Белого дома, заявил, что военнослужащие из Германии будут передислоцированы - некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.

По его словам, необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилась в связи с увеличением расходов на оборону государств-членов НАТО. Он также отметил, что данное решение содержалось в меморандуме, подписанном недавно советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. По его словам, работа над планом была начата еще в сентябре, сейчас все готово для его реализации.

Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вопросам вооруженных сил Сената США назвал этот шаг "мелочным и бессмысленным".

"Мы открываем нашу страну": Трамп призвал губернаторов штатов отменить карантин

Демократ Элиот Энгель, глава Комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США, распространил заявление, в котором, в частности, отметил: "Владимир Путин будет доволен, что американский президент ослабляет наши системы сдерживания российской агрессии в Европе". Белый дом заявил, что не собирается делать никаких заявлений, но президент Трамп "постоянно подвергает пересмотру вопросы, касающиеся оптимальной дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Германией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, США, Военные, Войска, Белый дом, Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
03 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
04 Ваша самая яркая черта характера: тест с животными
05 Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Волыни и Донетчине усилили ограничительные меры
На Волыни и Донетчине усилили ограничительные меры
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)
На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь