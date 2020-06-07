Смягчение ограничений: в Нью-Йорке отменили комендантский час

Новости мира:В США в Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час.

В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час, поскольку протесты в городе стали носить исключительно мирный характер.

Об этом в своем Twitter написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Нью-Йорк: Мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно", - написал он, призвав жителей оставаться в безопасности.

По словам мэра, решение было принято после того, как со вчерашнего дня протесты в городе стали носить мирный характер.

Протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло, вследствие чего Флойд умер.