Смягчение ограничений: в Нью-Йорке отменили комендантский час

В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час, поскольку протесты в городе стали носить исключительно мирный характер.
Об этом в своем Twitter написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
"Нью-Йорк: Мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно", - написал он, призвав жителей оставаться в безопасности.
По словам мэра, решение было принято после того, как со вчерашнего дня протесты в городе стали носить мирный характер.
Протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло, вследствие чего Флойд умер.