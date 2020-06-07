Дональд Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

Новости мира:При этом президент США предупредил, что в случае необходимости бойцы Нацгвардии могут быстро вернуться в Вашингтон.

Трамп распорядился вывести Национальную гвардию из Вашингтона, куда ее направили во время беспорядков.

Об этом сообщает Meduza.io.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона. В столице, написал Трамп в твиттере, "теперь все в полном порядке". Прошлой ночью, заявил президент США, "было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

В случае необходимости, предупредил Трамп, бойцы Национальной гвардии могут быстро вернуться в Вашингтон.

Национальная гвардия была введена в Вашингтон, округ Колумбия, из-за акций протеста. Массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации продолжаются в США уже более двух недель. Они начались после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.