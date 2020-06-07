СМИ: Трамп хотел направить в Вашингтон 10 тысяч военных для подавления беспорядков

Новости мира:Трамп хотел разместить в Вашингтоне 10 тысяч военных.

Президент США Дональд Трамп хотел на прошлой неделе направить в Вашингтон 10 тысяч военных, чтобы остановить гражданские беспорядки.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

На встрече с главой США министр обороны Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.

Источник также отметил, что встреча была "спорной".

Изначально на фоне протестов в США в район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных, которые находились в повышенной боевой готовности. В настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Однако позже командующий Нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер заявил, что бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне провели крупнейшую демонстрацию против расизма и жестокости полиции с момента смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Из-за акций военные, полиция и федеральные агенты перекрыли большую часть центра Вашингтона.

Кроме того, многие протестующие собрались у Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома, где были построены бетонные баррикады.