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СМИ: Трамп хотел направить в Вашингтон 10 тысяч военных для подавления беспорядков

СМИ: Трамп хотел направить в Вашингтон 10 тысяч военных для подавления беспорядков
22:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп хотел разместить в Вашингтоне 10 тысяч военных.

Президент США Дональд Трамп хотел на прошлой неделе направить в Вашингтон 10 тысяч военных, чтобы остановить гражданские беспорядки.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

На встрече с главой США министр обороны Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.

Источник также отметил, что встреча была "спорной".

Изначально на фоне протестов в США в район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных, которые находились в повышенной боевой готовности. В настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Однако позже командующий Нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер заявил, что бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня.

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Как сообщалось ранее, в Вашингтоне провели крупнейшую демонстрацию против расизма и жестокости полиции с момента смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Из-за акций военные, полиция и федеральные агенты перекрыли большую часть центра Вашингтона.

Кроме того, многие протестующие собрались у Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома, где были построены бетонные баррикады.

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Вашингтон, Протесты, Дональд Трамп.
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