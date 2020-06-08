"Колоссальная ошибка": экс-командующий войсками США в Европе раскритиковал Трампа

Новости мира:Американский экс-командующий прокомментировал планы Трампа о войсках в Германии.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес подверг критике возможные планы президента своей страны Дональда Трампа сократить присутствие американских войск в ФРГ.

Об этом он заявил немецкому изданию Spiegel.

"Я считаю решение... колоссальной ошибкой", - заявил Ходжес, добавив, что это "чисто политический маневр".

По мнению экс-военачальника, подобные планы уменьшить присутствие американских солдат в Германии могут привести к распаду союза США с Европой, они угрожают сплоченности внутри альянса. Ходжес обратил внимание на то, что Конгрессу никто толком не сообщил, американские командующие в Европе не были поставлены в известность, "никто не разговаривал (на эту тему) с Германией или НАТО".

"Решение иллюстрирует, что президент не понял, насколько важны американские войска, размещенные в Германии, для безопасности Америки", - подчеркнул Ходжес.

Ранее стало известно со ссылкой на неназванных чиновников США, что Трамп поручил Пентагону уменьшить присутствие американских войск в Германии на 9 500, сейчас там 34 500 солдат. Кроме того, ограничить количественный состав контингента до 25 000 солдат, которые могут присутствовать в Германии.

Трехзвездочный генерал Ходжес командовал войсками США в Европе до 2017 года, с тех пор является аналитиком Центра анализа европейской политики.