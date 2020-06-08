Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация
Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация
Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"

"Колоссальная ошибка": экс-командующий войсками США в Европе раскритиковал Трампа

"Колоссальная ошибка": экс-командующий войсками США в Европе раскритиковал Трампа
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американский экс-командующий прокомментировал планы Трампа о войсках в Германии.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес подверг критике возможные планы президента своей страны Дональда Трампа сократить присутствие американских войск в ФРГ.

Об этом он заявил немецкому изданию Spiegel.

"Я считаю решение... колоссальной ошибкой", - заявил Ходжес, добавив, что это "чисто политический маневр".

По мнению экс-военачальника, подобные планы уменьшить присутствие американских солдат в Германии могут привести к распаду союза США с Европой, они угрожают сплоченности внутри альянса. Ходжес обратил внимание на то, что Конгрессу никто толком не сообщил, американские командующие в Европе не были поставлены в известность, "никто не разговаривал (на эту тему) с Германией или НАТО".

"Решение иллюстрирует, что президент не понял, насколько важны американские войска, размещенные в Германии, для безопасности Америки", - подчеркнул Ходжес.

Трамп инициировал масштабный вывод американских военных из Германии

Ранее стало известно со ссылкой на неназванных чиновников США, что Трамп поручил Пентагону уменьшить присутствие американских войск в Германии на 9 500, сейчас там 34 500 солдат. Кроме того, ограничить количественный состав контингента до 25 000 солдат, которые могут присутствовать в Германии.

Трехзвездочный генерал Ходжес командовал войсками США в Европе до 2017 года, с тех пор является аналитиком Центра анализа европейской политики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, США, Дональд Трамп, Бен Ходжес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;158 квартир и элитный автопарк&quot;: Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
"158 квартир и элитный автопарк": Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
День друзей 2020: история и дата праздника
День друзей 2020: история и дата праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь