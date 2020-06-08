Экс-госсекретарь США поддержал соперника Трампа в предвыборной гонке

Новости мира:Колин Пауэлл выступил с поддержкой кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020.

Бывший госсекретарь США и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл поддержал кандидатуру демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Пауэлл стал первым влиятельным республиканцем, который публично поддержал соперника Трампа, сообщает Голос Америки.

"Пауэлл, возглавлявший вооруженные силы США во время войны в Персидском заливе в 1991 году при республиканском президенте Джордже Буше-старшем, а затем Госдепартамент при Джордже Буше-младшем, заявил, что Трамп "отошел" от Конституции США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в интервью CNN Пауэлл заявил, что никоим образом не может поддержать президента Трампа в этом году. На вопрос, будет ли он поддерживать Байдена, Пауэлл ответил: "Я буду голосовать за него".

Экс-глава Госдепа пояснил, что он очень близок к Джо Байдену в социальных и политических вопросах.

"Я работал с ним 35-40 лет, а теперь он кандидат, и я буду голосовать за него", - подчеркнул Пауэлл, отметив, что его не просили принимать участие в избирательной кампании бывшего вице-президента.