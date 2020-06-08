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Дух приключений жив: в США нашли клад экцентричного миллионера

Дух приключений жив: в США нашли клад экцентричного миллионера
23:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В США нашли клад миллионера, зашифровавшего координаты в своих стихах

В США нашли клад 89-летнего коллекционера Форреста Фенна, который зашифровал его координаты в своих стихах.

Фенн объявил о находке на своем сайте, передает CNN.

"Клад лежал под пологом звезд в пышных лесистых зарослях Скалистых гор и был в том самом месте, где я спрятал его больше десяти лет назад. Я не знаю человека, который его нашел, но стихи в моей книге указали ему точное место", - написал он.

Миллионер утверждает, что сокровища были найдены несколько дней назад. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему снимок сундука. Фенн пообещал, что фотографии и подробности будут опубликованы в ближайшее время.

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов. Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна "Страсть погони".

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Клад пытались найти тысячи человек, не менее пяти из них погибли во время поисков. Тело последнего погибшего кладоискателя нашли в марте 2020 года, его спутника успели спасти.

Как сообщалось ранее, четыре года назад двое археологов-любителей нашли в поле в графстве Херефордшир 300 монет англо-саксонского периода. Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис властям о находке не сказали, а продали клад перекупщикам. Стоимость монет, датируемых примерно IX веком нашей эры, оценивалась в 3 млн фунтов.

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США, Сокровище, Форрест Фенн.
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