Самые загадочные города-призраки, которые будоражат воображение (Фото)

1 Заброшенные поселения существуют по всему миру - загадочные, жутковатые, неизменно вызывающие любопытство. Есть множество причин, по которым город может стать городом-призраком: экономический спад, война, стихийное бедствие, экологическая катастрофа… Как правило, такие места совершенно необитаемы, хотя встречаются и города-призраки с очень небольшим населением. В некоторые доступ запрещен, в то время как другие превращены в парки или туристические достопримечательности. Припять, Украина Возможно, один из самых известных городов-призраков в мире. Припять была основана в 1970 году как девятый атомный город в Советском Союзе для поддержки соседней Чернобыльской АЭС. К моменту эвакуации (на следующий день после чернобыльской катастрофы) во второй половине дня 27 апреля 1986 года население города составляло 49 360 человек. Естественно, после катастрофы город был заброшен и вскоре стал городом-призраком. В настоящее время, когда уровень радиации снизился, все больше и больше туристов посещают это место, а различные украинские компании предлагают экскурсии по окрестностям.

2 Крако, Италия Эта область была заселена греками примерно в 540 г. до н. э., когда они переселились из прибрежного города Метапонто вглубь страны и назвали этот район Монтедоро. На протяжении веков здесь существовало успешное поселение, в котором был университет, четыре крупных палаццо и растущее население. В 1656 году в результате чумы население сократилось в сотни раз. Позже Крако постепенно угасал - главным образом, из-за плохих сельскохозяйственных условий. В 1892-1922 годах большая часть жителей уехала в Северную Америку. Затем, в 1963 году случился сильный оползень и людей пришлось эвакуировать. После землетрясения в 1980 году место было полностью заброшено. В настоящее время это популярная туристическая достопримечательность. Также тут снималось несколько фильмов, в том числе "Квант милосердия" и "Страсти Христовы".

3 Боди, Калифорния, США В 19 веке в этом городке золотоискателей была обнаружена богатая золотая жила, и Боди разросся и стал процветающим городом. В лучшие время здесь проживало от пяти до семи тысяч жителей, было построено 2 000 зданий. В начале 20 века город начал приходить в упадок. Сегодня Боди - настоящий город-призрак Дикого Запада, в котором осталось всего 110 зданий. Он открыт для посещения и туристы могут свободно гулять по пустынным городским улицам и рассматривать оставшийся скарб на полках магазинчиков и интерьер помещений.

4 Орадур-сюр-Глан, Франция Орадур-сюр-Глан - заброшенная деревня в районе Нувель-Аквитания на западе центральной части Франции. Она была разрушена 10 июня 1944 года, когда нацисты убили почти всех жителей: погибли 642 человека, включая женщин и детей. Из всего населения деревни только около 30 человек чудом пережили тот день. Подразделение во главе с Адольфом Дикманном заставило всех жителей покинуть свои дома. Мужчин собрали в сараях, где расстреляли, а затем подожгли. Женщин и детей заперли в церкви, которую также подожгли. Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, расстреливали. После войны тогдашний президент Франции Шарль де Голль решил, что деревню следует превратить в мемориал. А неподалеку построили новую деревню с тем же названием.

5 Квартал Вароша, город Фамагуста, Кипр Сегодня Вароша - это заброшенный квартал на юге кипрского города Фамагуста. А когда-то - к началу 70-х годов - он был туристическим центром номер один на всем Кипре. Это привело к появлению новых зданий, в основном отелей и различных туристических достопримечательностей. На своем пике Вароша был туристическим центром номер один в мире и видел таких гостей, как Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Бриджит Бардо. Все изменилось с турецким вторжением на Кипр в 1974 году, когда территория перешла под контроль Турции. Жители Вароши бежали, а территория осталась заброшенной и находилась под оккупацией турецких вооруженных сил. По сей день квартал Вароша необитаем и въезд в него запрещен.

6 Гарнет, Монтана, США Гарнет - еще один из заброшенных шахтерских городков США, построенный в 1860-х годах. В 1898 году город населяли около 1000 человек. Неудивительно, что Гарнет был заброшен два десятилетия спустя, когда кончилось золото на рудниках. Несмотря на то, что в 1912 году он сильно пострадал от пожара, уничтожившего половину города, в настоящее время Гарнет является одним из наиболее хорошо сохранившихся городов-призраков в штате Монтана. Ежегодно его посещают 16 000 человек.

7 Остров Хасима, Япония Хасима, также известный как Гункандзима, представляет собой остров, расположенный примерно в 15 километрах от города Нагасаки на юге Японии. В начале 19 века на острове обнаружили уголь и спустя 80 лет, в 1887 году, здесь были построены угольные шахты. Пик населения на Хасиме был зарегистрирован в 1959 году, когда на острове проживали 5259 человек. В 1974 году, когда запасы угля подошли к концу, шахты были закрыты и люди ушли. До начала 2000-х остров оставался заброшенным, пока не возник интерес к его историческим руинам. Некоторые здания восстановили и с 2009 года начали пускать туристов. В 2015 году остров был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

8 Кенникотт, Аляска, США Кенникотт когда-то был центральным шахтерским лагерем, который соединял несколько медных рудников. Все началось в далеком 1900 году, когда здесь обнаружили богатые залежи медной руды с высокой концентрацией (до 70%) чистого халькоцита. В то время медь как раз стала чрезвычайно ценной - благодаря изобретению электричества, автомобилей и телефонов. Поэтому сотни людей приезжали сюда, чтобы работать на медных рудниках семь дней в неделю. С 1909 по 1938 годы на рудниках Кенникотт было добыто более 4,6 млн тонн руды, прибыль от которой превысила 100 млн долларов. К началу 30-х залежи высококачественных руд истощились и пять шахт закрылись одна за другой. Последний поезд покинул Кенникотт 10 ноября 1938 года, ознаменовав окончание эпохи и оставив после себя город-призрак.

9 Колманскоп, Намибия В 1908 году в южной части Намибии, в 10 километрах от портового города Людериц, рабочий нашел алмаз и показал его своему начальнику, немецкому железнодорожному инспектору Августу Штауху. Это привело к появлению городка, в который для добычи алмазов съезжались немецкие шахтеры в огромном количестве. Они построили для себя больницу, бальный зал, электростанцию, школу, кегельбан, театр, спортзал, казино, фабрику по изготовлению льда и первую в Южном полушарии рентгеновскую станцию. Вскоре после Второй мировой войны залежи алмазов начали истощаться, а люди - уезжать. Окончательно город был заброшен в 1956 году. Сейчас пустыня постепенно берет свое и туристы, приезжающие сюда, бродят по колено в песке. Для въезда в город необходимо специальное разрешение.

10 Дханушкоди, Индия Дханушкоди когда-то был простым индийским городом, полным жизни и смеха. Люди могли приезжать и уезжать на пассажирских поездах, наслаждаться видами Лаккадивского моря с одной стороны и пролива Палк с другой. Однако все изменилось, когда в ночь с 22 на 23 декабря 1964 года на город обрушился циклон Рамсварам. Скорость ветра составляла 280 км/ч, а высота приливных волн - 7 метров. В результате стихии погибло около 1800 человек. Город был оставлен жителями и объявлен непригодным для жизни. Сегодня это место популярно у туристов.

11 Лифта, Израиль Поселение зародилось в очень древние времена: на этом месте обнаружены археологические останки, датируемые железным веком. В 1945 году в Лифте проживало 2250 человек, 2230 из которых были мусульманами, а остальные 20 - христианами. Во время гражданской войны 1947−48 гг. и палестинского исхода 1948 г. Лифта была покинута арабскими жителями. Оставшаяся часть еврейской общины уехала в 1971 году. Последние жители покинули это место в 2017 году, и с тех пор деревня Лифта считается в Израиле природным заповедником.

12 Кломино, Польша Кломино был маленькой деревней, известной в начале 20-го века как Вестфаленхоф (в бывшей немецкой провинции Померании). Во время Второй мировой войны немцы открыли лагерь для военнопленных в районе, где содержались польские солдаты, гражданские лица, а также офицеры французской армии. В январе 1945 года Вестфаленхоф был захвачен наступающей Красной Армией и снова превращен в военную базу - теперь уже советскую - под названием Гродек. Там проживало около 6000 советских солдат. После распада Советского Союза Гродек был переименован в Кломино, и правительство выставило его на продажу. Однако никто им не заинтересовался, и очень немногие решили туда переехать. На данный момент в Кломино осталось 5 жителей. Почти все здания разрушены и разграблены.

13 Каякей, Турция Расположенный в 8 км к югу от Фетхие на юго-западе Турции в старой провинции Ликия, Каякёй - город, полный разрушенных зданий 18 века (хотя люди жили в этом районе еще в древности). До Первой мировой войны в Каякёе проживало около 6500 греков. Почти никого из них не осталось в результате массовых убийств греков и других христианских меньшинств в Османской империи во время войны. После подписания Лозаннского договора в 1923 году (после того как Греция проиграла греко-турецкую войну 1919−1922 гг.) греческое православное население было вынуждено покинуть территорию, которая теперь стала турецкой. Турецкое правительство пыталось заселить этот район греками-мусульманами, но они отказались, опасаясь призраков греков, убитых там. Сегодня Каякёй необитаем и служит музеем под открытым небом.

14 Пирамида, Шпицберген, Норвегия Шведское поселение было основано здесь в 1910 году, а в 1927 году Швеция продала его Советскому Союзу. Так появился советский шахтерский поселок Пирамида на острове Западный Шпицберген, где долгие годы добывался уголь. На пике развития в Пирамиде было более 1000 жителей, дом культуры со своим театром, библиотекой, художественной и музыкальной студиями, спортивный комплекс и круглосуточное кафе. Когда к 1998 году уголь в последней шахте закончился, поселок был покинут и законсервирован. Сегодня Пирамида является туристическим направлением. Музей и отель работают круглый год.