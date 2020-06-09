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Санкции против "Северного потока 2": в Конгрессе призвали Помпео поторопиться

Санкции против "Северного потока 2": в Конгрессе призвали Помпео поторопиться
03:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Конгрессмены призвали Помпео поторопиться с санкциями против Nord Stream 2.

Представители обеих партий в Конгрессе США, члены Конгрессового Украинского кокуса, призвали госсекретаря немедленно ввести санкции против газопровода Nord Stream 2, строительство которого ведет Россия.

Об этом говорится в письме законодателей Майклу Помпео.

"Обращаемся к вам, чтобы выразить обеспокоенность по поводу попыток России обойти запрет Конгресса США в отношении Nord Stream 2 и призываем срочно ввести санкции против российских субъектов STIF и MRTS, а также любых других фирм, причастных к строительству трубопровода или обеспечению технической поддержки", - отмечается в письме.

Как подчеркнули законодатели, многолетние интересы США по сохранению энергетической безопасности в Европе и противодействию Nord Stream 2 остаются неизменными. Конгрессмены указали, что Кремль надеется завершить проект, пока американская сторона не ввела ограничения. Они также подчеркнули, что Путин стремится "посеять раздор в трансатлантическом альянсе", используют инструменты гибридной войны.

"Мы продолжаем быть на страже, защищая от пагубного российского влияния суверенитет Украины, европейских союзников, а также партнеров", - подчеркивается в письме.

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Обращение подписали члены Конгресса Марси Каптур, Энди Харрис, Майк Куигли, Брайан Фитцпатрик, Майкл Бергесс. Копию документа они отправили на имя министра финансов США Стивена Мнучина.

Как сообщалось, введение санкций против Nord Stream 2 предусматривалось законом о финансировании оборонных нужд Соединенных Штатов.

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Россия, Санкции, Конгресс США, Северный поток-2, Майк Помпео.
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