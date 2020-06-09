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"Ядерные" переговоры: США и РФ договорились о времени и месте, Китай тоже приглашен

"Ядерные" переговоры: США и РФ договорились о времени и месте, Китай тоже приглашен
04:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США и Россия проведут переговоры по ядерным вооружениям.

США и Россия договорились о времени и месте проведения переговоров по ядерным вооружениям и пригласили Китай принять в них участие, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и Bloomberg.

"Сегодня (8 июня) мы с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковым договорились о времени и месте проведения переговоров по ядерным вооружениям в июне. Также приглашен Китай. Подключится ли Китай, и будет вести добросовестные переговоры?", - написал в Twitter Биллингсли, не указав никаких других деталей.

Сейчас официальных сообщений от российской стороны нет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Госдепартамента США сообщила, что Рябков и Биллингсли встретятся в Вене 22 июня. Источник не исключил, что США, вероятно, захотят продлить действие договора с Россией о сокращении оборонного вооружения, или СНВ-III ("Новый старт"), если Россия "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Срок действия договора СНВ-III о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, заканчивается в феврале 2021 года.

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Все по теме:

Китай, США, Россия, Ядерное оружие.
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